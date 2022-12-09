Англійський математик Девід Самптер мешкає у Швеції, полюбляє аналізувати гру провідних футбольних команд і вигравати в букмекерів. Перед 1/8 фіналу ЧС-2022 він передбачив упевнені перемоги Аргентини, Франції та Англії, але не зовсім вгадав з ризикованою ставкою на США проти Нідерландів.

Зараз автор книг "Колективна поведінка тварин" (2010), "Футболоматика" (2016), "Outnumbered" (2018), "Десять рівнянь, які правлять світом" (2020) вирішив знайти серед найкращих 8 збірних світу головних претендентів на золото, склавши своєрідний рейтинг для авторитетного порталу The Athletic. За основні критерії Самптер взяв показники очікуваних голів, які на дистанції вже можуть давати певне уявлення про силу та якість гри чвертьфіналістів катарського Мундіалю. Однією з найцікавіших у плані неочевидності й, головне, переможних ставок науковця на Чемпіонаті світу 2022 стала нічия у матчі групового етапу Англія – США. Також Самптер радив поставити на Іран (його тріумф деякі букмекери оцінювали аж у 4,2) проти Уельсу, вбачаючи перспективу підловити саме таку сенсацію, граючи проти фаворита пари (2,1).

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Нинішній турнір вже подарував одне гучне відкриття. По суті лише Марокко глобально і стабільно дивувало результатами з усіх андердогів. Однак загалом на цьому несподіванки і завершуються. У топ-8 пробилися переважно фаворити, яким і пророкували славу більшість експертів. І статистичні показники xG підтверджують справедливість та закономірність актуальних розкладів, хоча в 1/4 фіналу вже маємо як мінімум одну пару важковаговиків, де все дуже близько.

1. Бразилія

Головний фаворит ЧС-2022 настільки очевидний (букмекери дають коефіцієнт 2,7), що на місці вболівальників цієї команди можна було б аж почати хвилюватися. Бразилія забила 6 голів з гри, а за очікуваними голами спільно з французами очолює рейтинг, набивши цілих 9,1 (версія Twelve Football). Вінісіус і Рішарлісон уже себе показали (по 3 результативні дії на брата), Неймар тільки відновився від травми і вже видав гол плюс пас у першому раунді плей-офф, Рафінья ще не відзначався навіть асистом, хоча в одній грі проти Південної Кореї мав 5 ударів і 3 створені моменти з пристойним xG.

На графіці всі шанси "пентакампеонів" забити (що більше коло, то вища якість моменту, голи позначені зірочками). Певний провал у графіку трапився проти наглухо закритої Швейцарії. Хоча й там перевага була відчутною. В усіх же інших матчах бразильці показували такий рівень домінування, ніби там зійшлися суперники з інших планет. Ніхто не б'є по воротах частіше за цю збірну (71 постріл), а ось середній xG трохи нижчий, ніж у конкурентів (0,128). Цікаво, що за дистанцією середнього удару Бразилія (17,5 метра) обходить лише Марокко та Португалію.

2. Франція

Команда Дешама набила аналогічний xG, що і підопічні Тіте (9,1). Проте на відміну від бразильців французи допускали до себе опонентів і ближче, і частіше. Особливо це було помітно з Польщею, але і безгольова поразка від Тунісу відповідала логіці подій на полі, хоча там грали відверто експериментальні резерви. Франція – найкраща серед чвертьфіналістів за середньою дистанцією пострілів (16,1 м). На 9 очікуваних голів створили, рівно стільки ж і забили.

3. Аргентина

Самптер вважає доречним ризикнути зі ставкою на перший золотий Мундіаль для Мессі. Аргентинці є лише третіми фаворитами в букмекерів, але кожна поставлена на їхній тріумф гривня помножиться у 7 разів. Наразі саме команда Скалоні пропонує найвищу цінність серед реальних кандидатів потужно здивувати. З відривом найкращі, якщо забути про Францію і Бразилію, за якістю моментів (7,3 xG). І, звісно ж, фактор Мессі, який один добив до 2,1 очікуваного гола. Однак ключовим може стати навіть не це, а той мізер, що отримують суперники від оборони "альбіселестес". Аргентина, до слова, створювала великі моменти та влучала у площину воріт вдвічі частіше, ніж Нідерланди. Півфінальна битва Мессі проти старого доброго приятеля Неймара видається просто неминучою, хоча Луї Ван Гал буде дуже проти.

4. Англія

Команда Саутгейта могла знайти собі нових симпатиків на ЧС-2022. Перевага якості над кількістю – ось він основний мотив Англії в Катарі. Як не дивно, але найрезультативніша атака турніру (12 голів) – саме в тих, кому дорікали занудним стилем гри. За кількістю спроб (41) гіршими за "трьох левів" є лише Марокко та Нідерланди. Однак, відзначаючи високий середній xG (0,14, стріляють у середньому з 16,3 метра) фіналістів Євро-2020, Самптер вважає спокусливою ставочку на нічию в основний час у парі англійців (найменш імовірний підсумок гри з Францією букмекери оцінили у 3,3). Можливо, саме підопічні Саутгейта, яких можна назвати тіньовим фаворитом, зможуть стрибнути вище голови?

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5. Португалія

У всіх своїх матчах команда Сантуша переважала суперника за очікуваними голами. Як і Англія, португальці забили 12 голів (на графіці помилково вказані 10). Однак насторожує, що європейська "селесао" показує другу найгіршу дальність ударів (19,7 м). Відповідно середній xG удару (0,11) кращий лише за Хорватію та Марокко. Інший негативний момент – Португалія допускає 0,9 очікуваного гола на свої ворота за 90 хвилин. Завдяки сприятливому жеребові мають дійти до півфіналу та поборотися за медаль, але далі може не вистачити захисної якості проти таких машин, як Франція чи Англія.

6. Нідерланди

Зосереджуємося на створенні високоякісних моментів. Такий девіз команди, яка завдає найменше ударів з-поміж усіх учасників чвертьфіналу ЧС-2022. Зате xG удару перебуває на топ-рівні найбільших фаворитів – тільки Франція та Англія стріляють зі ще ближчої дистанції в середньому. Водночас Нідерланди в кожній грі дають суперникам не менші шанси забити. Лише Катар вдалося обіграти по-справжньому переконливо. Відтак Самптер не бачить особливих варіантів, як "помаранчевим" вибити Аргентину в битві за півфінал.

7. Хорватія

Найбільшим парадоксом команди Даліча є те, що вона не реалізувала свої найкращі моменти, однак максимально ефективно використала шанси зі значно меншою імовірністю забити. Як і Марокко, видає низький середній xG удару (0,10). Страждання проти Японії віщують значно більші проблеми з Бразилією. Хорвати уже натерпіли на диво-нічию в одному матчі проти фаворита, але навряд чи у головного претендента на золото знайдеться свій Лукаку, який так само щедро пробачатиме за всі оборонні огріхи.

8. Марокко

Забивати з гри – не найсильніше місце стратегії збірної, яка вже стала головною сенсацією плей-офф. Як мінімум Хорватія і Канада мали реально кращі моменти, однак Марокко бере своє і навіть більше залізною обороною власного штрафного, яку доповнює надійний голкіпер. Однак англійського математика стиль гри четвертої за всю історію мундіалів африканської збірної, яка пробилася в 1/4 фіналу, не вражає – на Португалію цього має не вистачити.

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