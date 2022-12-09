"Останнє танго в Досі": провідна газета Нідерландів видала ефектну обкладинку з ван Галом і Мессі
Тренерський геній Луї ван Гала та майстерність Ліонеля Мессі визначать сильнішого у чвертьфіналі ЧС-2022.
Нідерланди зустрічаються сьогодні з Аргентиною в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу. Головна інтрига – що виявиться ефективнішим: план Луї ван Гала чи індивідуальні дії Ліонеля Мессі.
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Провідна газета Нідерландів SportWereld під цю дуель презентувала дуже красиву карикатуру на головній сторінці. Ван Гал і Мессі в "останньому танго в Досі". Видання виділяє ключове питання: хто поведе в цьому танці.
Луї ван Гал зі збірною Нідерландів не програв жодного матчу на чемпіонатах світу, однак у півфіналі Мундіалю-2014 саме Аргентина зупинила "ораньє" в серії пенальті.
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