"Это для нас был тяжелый матч. Вы понимаете, что играть 100 минут в меньшинстве – это очень тяжело. Хочу поблагодарить всех игроков, персонал и особенно наших болельщиков за поддержку. А футболистов благодарю за качество игры и за терпение. Они молодцы!

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После удаления план на игру полностью изменился. Нам надо было держать мяч, играть в пас, перекрывать зоны и реализовывать собственные моменты.

Позади только первый тайм противостояния. Впереди будет вторая игра – вы увидите изменения. Думаю, что в следующем матче вы также увидите Бланко.

Был бы я доволен таким результатом до игры? Нет. А после красной карточки – да", – цитирует Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, уже в начале матча со Спартаком красную карточку заработал Эдуард Сарапий, а в конце встречи арбитр удалил Игоря Когута. Игра завершилась вничью 1:1.

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