СК Днепр-1 расписал ничью со Спартаком Трнава в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Уже на 5-й минуте матча СК Днепр-1 остался в меньшинстве. Арбитр сначала показал Сарапию желтую, но после пересмотра повтора сменил решение на более жесткое. Эффектные сейвы Кинарейкина позволили представителю Украины выдержать до перерыва.

СК Днепр-1 вдевятером удержал ничью со Спартаком Трнава

Молодому киперу днепрян пришлось капитулировать на 55-й минуте. Мяч после мощного удара Осени залетел в сетку, задев ногу Горбунова и перекладину. Себастьян Коша помог СК Днепр-1 отыграться. Центрбек Спартака подцепил Гуцуляка и "привез" пенальти, который четко реализовал Пихаленок. Когут оставил днепрян вообще вдевятером, но им удалось сохранить вполне приемлемые 1:1.