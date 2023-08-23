"Це для нас був важкий матч. Ви розумієте, що грати 100 хвилин у меншості – це дуже важко. Хочу подякувати усім гравцям, персоналу і особливо нашим вболівальникам за підтримку. А футболістам подякую за якість гри і за терпіння. Вони молодці!

Спартак Трнава – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги конференцій

Після вилучення план на гру повністю змінився. Нам треба було тримати м'яч, грати в пас, перекривати зони і реалізовувати власні моменти.

Позаду тільки перший тайм протистояння. Попереду буде друга гра – ви побачите зміни. Думаю, що у наступному матчі ви також побачите Бланко.

Чи був би я задоволений таким результатом до гри? Ні. А після червоної картки – так", – цитує Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, вже на початку матчу зі Спартаком червону картку заробив Едуард Сарапій, а наприкінці зустрічі арбітр вилучив Ігоря Когута. Гра завершилась унічию 1:1.

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