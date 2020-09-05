"После первой же тренировки в Манчестер Юнайтед я многое понял. Я пришел домой и спросил свою семью и своего менеджера, могу ли я расторгнуть контракт и вернуться в Арсенал. Что-то мне не подходило, но я уже подписал бумаги.

Шли месяцы, а я чувствовал то же самое. В то время мы не были едины, как одна команда. Журналисты тоже много говорили, не зная, что мне было больно. Бывшие игроки тоже говорили, но не знали, что происходит внутри клуба. И они причинили мне боль.

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Футболист зависит от внутренней среды – нам нужно быть семьей. Мы таковыми не были, и это отразилось на поле. Если кого-то обвиняли, то они всегда обвиняли меня. Я самокритичен и понимаю, что мне следовало играть лучше. Но меня всегда критиковали, даже если я играл всего несколько минут", – приводит слова Санчеса Goal.

Напомним, МЮ зимой 2018-го заплатил Арсеналу за чилийца 34 млн евро. Сам форвард получил сумасшедшую зарплату в размере 400 тысяч евро в неделю, но за полтора года так и не проявил себя на Олд Траффорд – 32 матча в АПЛ и всего три гола. Этим летом "красные дьяволы" бесплатно отпустили Алексиса в Интер.

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