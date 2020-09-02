"Даже не знаю с чего начать, говоря о том, насколько это невероятная возможность – перейти в клуб с такой восхитительной историей. Я бы хотел поблагодарить всех в Аяксе. Я там вырос и всегда буду иметь особую связь с клубом.

Манчестер Юнайтед официально подписал ван де Беека

Сейчас я готов сделать следующий шаг в моей карьере и выступать на самом высоком уровне. И нет ничего выше, чем Манчестер Юнайтед. Мне говорили о том, насколько великолепна атмосфера на Олд Траффорд, и я с нетерпением жду момента, когда мне удастся ее прочувствовать. Это случится тогда, когда фанаты смогут без риска для здоровья вернуться на трибуны.

В этой команде играют одни из лучших полузащитников мира, и я знаю, что могу многому научиться у них, но также и дать команде что-то со своей стороны. После разговора с тренером о его видении команды, о направлении, в котором движется клуб, я крайне взволнован и очень хочу стать частью этого проекта", – цитирует слова ван де Беек официальный сайт МЮ.

Напомним, "красные дьяволы" недавно объявили о трансфере Донни ван де Беека. Игрок подписал контракт на 5 лет, а СМИ оценивают такой переход в более чем 40 млн евро.

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