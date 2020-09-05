"Після першого ж тренування в Манчестер Юнайтед я багато чого зрозумів. Я прийшов додому і запитав свою сім'ю та свого менеджера, чи можу я розірвати контракт і повернутися в Арсенал. Щось мені не підходило, але я вже підписав папери.

Йшли місяці, а я відчував те саме. У той час ми не були єдині, як одна команда. Журналісти теж багато говорили, не знаючи, що мені було боляче. Колишні гравці теж говорили, але не знали, що відбувається всередині клубу. І вони завдали мені болю.

"Немає нічого кращого, ніж Манчестер Юнайтед": Ван де Беек вперше прокоментував свій трансфер

Футболіст залежить від внутрішнього середовища – нам потрібно бути сім'єю. Ми такими не були, і це відбилося на полі. Якщо когось звинувачували, то вони завжди звинувачували мене. Я самокритичний і розумію, що мені слід було грати краще. Але мене завжди критикували, навіть якщо я грав лише кілька хвилин", – наводить слова Санчеса Goal.

Нагадаємо, МЮ взимку 2018-го заплатив Арсеналу за чилійця 34 млн євро. Сам форвард отримав божевільну зарплату у розмірі 400 тисяч євро на тиждень, але за півтора року так і не проявив себе на Олд Траффорд – 32 матчі в АПЛ і всього три голи. Цього літа "червоні дияволи" безкоштовно відпустили Алексіса в Інтер.

Роналдінью з Почеттіно, Туре та володарі ЗМ, Артета як магніт для легенд і ще 10 зіркових тандемів, про яких ви не знали