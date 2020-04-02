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"После перехода Роналду в Ювентус не видел ни одной полной игры мадридцев": Милевский вспомнил знакомство с Криштиану

17:24 8 Читати українською
"После перехода Роналду в Ювентус не видел ни одной полной игры мадридцев": Милевский вспомнил знакомство с Криштиану
Криштиану Роналду и Артем Милевский / Фото из открытых источников

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский вспомнил о совместной фотографии с форвардом туринского Ювентуса Криштиану Роналду и охарактеризовал португальца.

"Помню, что я против него играл на том турнире, откуда это фото. Он мне всегда нравился. Могу даже сказать, что с тех пор, как он перешел из Реала в Ювентус, я не посмотрел ни одной полной игры мадридцев. Стало неинтересно .

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Роналду – очень успешный спортсмен, который ведет очень интересный образ жизни. Месси спокойный, он не на публике. А Криштиану постоянно где находится, что-то фотографирует", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала Трендец.

В прошлом году бывший форвард киевлян стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест. На днях он отметился первым голом в текущем сезоне, принес своей команде победу и оказался в символической сборной тура. Сейчас Динамо с 4 пунктами занимает 5 место.

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид Динамо Брест Динамо Брест
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