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Милевский объяснил, почему украинцы не могут стать звездами в топ-чемпионатах Европы

16:46 68 Читати українською
Милевский объяснил, почему украинцы не могут стать звездами в топ-чемпионатах Европы
Андрей Ярмоленко и Артем Милевский / фото из соцсетей

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский рассказал, почему украинские футболисты не становятся основными в европейских чемпионатах.

"Слабые мы, получается. Что сделать. Коноплянка в Севилье хорошо выглядел, Ярмоленко в дортмундской Боруссии вообще творил. Сейчас у Андрея травмы. Не знаю, что с ним случилось, в Динамо он всегда был здоров. А теперь то ахилл, то мышца бедра.

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Зинченко тоже сломался. Все матчи сыграл, чемпионом стал – машина вообще. Сломался, вылечился и не играет. Почему не играет? Все, место занято – играет Менди. А Зинченко даже в заявку не попадает.

Я вообще этого не понимаю, он был основным футболистом. У нас как: если ты игрок основы, то на тебя рассчитывают, когда ты вылечился. У них по-другому, свято место пусто не бывает. Сложно это понять", – сказал Милевский в эфире YouTube-каналу Трендец.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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