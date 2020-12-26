Голкипер "горняков" Андрей Пятов вспомнил, как мог оказаться в Динамо и объяснил, почему выбрал донецкую команду.

"После чемпионата мира 2006 года появились предложения от Динамо и Шахтера. Но я посоветовался с Виктором Носовым и выбрал Шахтер. Он мой футбольный отец. Верил в меня, доверял, открыл, по жизни много помогал.

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А в Динамо тогда Шовковский был в порядке. Шахтер же доверял молодым, подписал Богдана Шуста, можно было конкурировать. Да и тот футбол, который показывала команда, мне нравился.

Зимой 2006 года года я поехал в Донецк, обсудил все вопросы с руководством клуба и подписал контракт. Но попросил отдать меня в аренду в Ворсклу, чтобы помочь им остаться в УПЛ. Повезло тогда, в последней игре выиграли со счетом 3:0 и я поехал в Шахтер", – рассказал Пятов в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Андрей перешел в Шахтер 1 января 2007 года из полтавской Ворсклы за 1 млн евро. В текущем сезоне провел за "горняков" 6 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и один матч отстоял на "ноль".

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