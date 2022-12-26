Наставника днепрян спросили о возможности приглашения своего многолетнего партнера по центру защиты Шахтера – Ярослава Ракицкого.

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"Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в СК Днепр-1. Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят его видеть в составе. Он достоин еще поиграть в Лиге чемпионов. Думаю, мы не потянем запросы Ярослава (смеется)", – дипломатично ответил Кучер в интервью Українському футболу.

Напомним, недавно 33-летний Ракицкий расторг контракт с Адана Демирспором и стал свободным агентом. Летом ходили слухи о возвращении защитника в Шахтер, однако тогда он выбрал Турцию.

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