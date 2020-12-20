"По моему мнению, это не худший вариант. Вот если бы выпали на Динамо или Шахтер – тогда бы наши шансы пройти дальше резко снизились. А так... СК Днепр-1 и Александрия – команды примерно одного уровня, поэтому все возможно.

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Чем отличаются подопечные Владимира Шарана? Физическими кондициями, настроенностью, сыгранностью. Кстати, у нас будет прекрасная возможность взять у "горожан" реванш за разгромное поражение в чемпионате. Нам очень важно в этом противостоянии в начале марта добиться положительного результата, потому что мы хотим пробиться на международную арену. Поскольку в УПЛ дела у СК Днепр-1 плохи – надежда только на кубковый турнир. Надеемся, что на матче с Александрией уже будут присутствовать болельщики – на поддержку своего 12-го игрока мы очень рассчитываем", – сказал Довбык официальному сайту УАФ.

Напомним, предварительно матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины состоятся 3 марта.

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