СК Днепр-1, как и большинство украинских команд, уже ушел в отпуск. Подопечные Игора Йовичевича вернутся к работе 9 января.

"Пятову надо красиво уйти": Федорчук выделил фаворитов на место в воротах на Евро-2020 и не верит в Лунина

Днепряне в течение двух дней пройдут медосмотр и отправятся на предсезонный сбор в Турцию (если свои коррективы не внесет ситуация с COVID-19), сообщает издание Meta Ratings.

Относительно кадровых вопросов – уже на первом сборе в тренировочном лагере днепрян появится несколько легионеров из балканских стран. Также не исключен вариант возвращения в СК Днепр-1 защитника Максима Лопирёнка, который полгода провел в Минае на правах аренды.

Напомним, после первой части сезона команда Йовичевича занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в активе две победы, две ничьи и девять поражений.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ