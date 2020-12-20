"На мою думку, це не найгірший варіант. От якби потрапили на Динамо чи Шахтар – тоді б наші шанси пройти далі різко знизилися б. А так... СК Дніпро-1 і Олександрія – команди приблизно одного рівня, тому все можливо.

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Чим підопічні Володимира Шарана вирізняються? Фізичними кондиціями, налаштованістю, зіграністю. До речі, у нас буде чудова нагода взяти у "містян" реванш за розгромну поразку в чемпіонаті. Нам дуже важливо у цьому протистоянні на початку березня домогтися позитивного результату, бо ми хочемо пробитися на міжнародну арену. Оскільки в УПЛ справи у СК Дніпро-1 кепські – надія лише на кубковий турнір. Сподіваємося, що на матчі з Олександрією вже будуть присутні вболівальники – на підтримку свого 12-го гравця ми дуже розраховуємо", – сказав Довбик офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, попередньо матчі чвертьфінальної стадії Кубка України відбудуться 3 березня.

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