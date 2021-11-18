"Нашей задачей было победить в этой игре и набрать 9 очков, чтобы попасть в первую корзину жеребьевки. Мы не смогли. Для Украины этот матч тоже был важным, поскольку в случае победы они бы прошли квалификацию.

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Они рассматривали игру под углом "все или ничего". Они много играли вперед, и нам было трудно выиграть первый мяч, а они часто выигрывали первый мяч и подборы. Это повлияло на весь ход поединка.

Соперник имеет свою стратегию, как и у мы. Мы знали, что они играют длинными передачами, но у нас всегда были проблемы с такими командами. Никаких отговорок, они забили три мяча против наших двух, мы должны поздравить соперника и продолжить свой путь", – цитирует тренера официальный сайт Португальской футбольной федерации.

Напомним, что юношеская сборная Украины одержала волевую победу над португальцами благодаря голам Гусева-младшего, Дзеня и Кремчанина. "Сине-желтые" продолжат борьбу за путевку на Евро-2022 весной.

Украина феерично перестреляла Португалию – второй гол сына Гусева, шоу динамовцев выводит дальше в отборе Евро-2022 U-17