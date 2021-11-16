Молодежная сборная Украины одолела сербов в 6 туре отбора на Евро-2023. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Подопечные Ротаня мощно начали поединок и вышли вперед на 9-й минуте. Трубин вынес мяч на чужую половину, Мудрик подхватил, реактивно ворвался в штрафную и выкатил удобную передачу Крыськиву. Украина легко могла громить соперника до перерыва, но подводила реализация. Не помог даже пенальти – Бондаренко проиграл дуэль киперу сербов.

Молодежная сборная Украины обыграла Сербию в отборе Евро-2023 – Мудрик и Ко с интересной игрой, транжирством и нервами

После отдыха игра выровнялась, а в последние 15 минут развернулась настоящая драма. Банальный вброс из аута позволил Сербии сравнять счет, но последнее слово все же было за хозяевами. На 81-й сработала связка талантов Шахтера – Бондаренко отборолся на фланге и отдал под удар Судакову.