Головний тренер збірної Португалії U-17 Жозе Ліма специфічно пояснив поразку своїх підопічних від ровесників з України у вирішальному матчі першого етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2022.

"Нашим завданням було перемогти в цій грі та набрати 9 очок, щоб потрапити до першої корзини жеребкування. Ми не змогли. Для України цей матч теж був важливим, оскільки в разі перемоги вони б пройшли кваліфікацію.

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Вони розглядали гру під кутом "все або нічого". Вони багато грали вперед, і нам було важко виграти перший м'яч, а вони часто вигравали перший м'яч і підбори. Це вплинуло на весь хід поєдинку.

Суперник має свою стратегію, як і ми. Ми знали, що вони грають довгими передачами, але в нас завжди були проблеми з такими командами. Жодних відмовок, вони забили три м'ячі проти наших двох, ми повинні привітати суперника та продовжити свій шлях", – цитує тренера офіційний сайт Португальської футбольної федерації.

Нагадаємо, що юнацька збірна України здобула вольову перемогу над португальцями завдяки голам Гусєва-молодшого, Дзеня і Кремчаніна. "Синьо-жовті" продовжать боротьбу за путівку на Євро-2022 навесні.

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