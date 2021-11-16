Отбор Евро-2022 U-17, группа 11. Первый этап, 3 тур

Португалия U-17 – Украина U-17 – 2:3

Голы: Жоау Гонсалвеш, 13 (пен.), Жозе Родригеш, 57 – Гусев, 43, Дзень, 61, Кремчанин, 81

После поражения от Уэльса на старте квалификации задача украинцев невероятно усложнилась. Нужно было побеждать хозяина и лидера группы, чтобы хотя бы претендовать на одну из путевок, которые получают 4 лучшие сборные, занявшие третьи места. В стартовом составе "сине-желтых" вышли 3 игрока донецкого Шахтера и 8 представителей Динамо, в том числе Алексей Гусев. Именно сын легенды киевского клуба Олега Гусева сравнял счет в конце первого тайма. Маткевич пробил с рикошетом в перекладину, а правый защитник юношеской сборной с третьей попытки добил.

Украина U-17 одержала первую победу в отборе на Евро-2022 – "сине-желтым" нужен был подвиг для продолжения борьбы

Для Алексея Гусева это уже второй гол подряд в этом отборе. А начиналось все не столь оптимистично. Голкипер Шахтер Владислав Кравец сбил соперника, и звездный юноша Браги реализовал пенальти. Португальцы играли увереннее, а у наших ребят с игры моменты создавал преимущественно дуэт динамовцев Кремчанин и Маткевич. После перерыва провалились два "горняка". Капитан Янович позволил себя обыграть в штрафной, левый защитник Огарков проспал своего игрока на дальней штанге.

После стандартов украинцы были острее, чем в позиционном наступлении. Так, Маткевич со штрафного попал в каркас ворот. Сработал активный высокий прессинг, и представители киевского клуба забили 2 красивых гола. Сначала Дзень классно пробил с лета метров с 25. А затем Кремчанин, у которого стало 2+2 по системе гол плюс пас, ворвался в штрафную и забил свой второй гол на турнире. К слову, 16-летнего правого вингера отмечали еще при счете 1:0 португальские комментаторы – приличная техника, интересная индивидуальность.

Португалия имела моменты несколько получше, но характер и смелость команды Кузнецова принесли плоды. У наших даже больше ударов (12:10), хотя по количеству точных выстрелов равновесие 5:5, а игра вполне могла завершиться с тем же счетом, но в пользу соперника. Несколько сейвов голкипера Шахтера и 3 забитых динамовцами мяча вывели Украину на итоговое первое место, ведь в параллельном матче наш обидчик Уэльс сенсационно сыграл лишь вничью с Казахстаном. Хозяева, впрочем, не должны слишком расстраиваться, ведь прошли в следующий этап со второго места. Валлийцам же даже 4 набранных очка не позволили попасть в топ-4 третьих мест, идущих дальше.