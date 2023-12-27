Санта-Клара готовится изменить клубную эмблему, информирует A Bola. Согласно источнику, лидер второго португальского дивизиона делает это с единственной целью – чтобы люди прекратили ассоциировать клуб с Бенфикой. Логотипы обоих клубов отличаются схожестью, что создаёт путаницу.

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Президент Санта-Клары Эдуарду Медейруш заявил, что новая эмблема должна отображать "идентичность Азорских островов" и "историю клуба". Клуб призвал болельщиков присылать примеры работ и высказывать пожелания по поводу дизайна новой эмблемы до 31 января.

По итогам 15 матчей Санта-Клара лидирует в турнирной таблице португальской Сегунды.

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