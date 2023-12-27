Санта-Клара готується змінити клубну емблему, інформує A Bola. Згідно з джерелом, лідер другого португальського дивізіону робить це з єдиною метою – щоб люди припинили асоціювати клуб із Бенфікою. Логотипи обох клубів відрізняються схожістю, що створює плутанину.

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Президент Санта-Клари Едуарду Медейруш заявив, що нова емблема повинна відображати "ідентичність Азорських островів" і "історію клубу". Клуб закликав уболівальників надсилати приклади робіт і висловлювати побажання з приводу дизайну нової емблеми до 31 січня.

За підсумками 15 матчів Санта-Клара лідирує в турнірній таблиці португальської Сегунди.

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