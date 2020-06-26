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Португальский клуб досрочно прервал аренду игрока Ромы из-за публикации в TikTok

00:45 - Читати українською
Португальский клуб досрочно прервал аренду игрока Ромы из-за публикации в TikTok
Мирко Антонуччи / Фото из открытых источников

Подопечный Паулу Фонсеки поплатился разрывом аренды за свою беспечность.

Полузащитник Ромы Мирко Антонуччи, который на правах аренды выступал за Виторию Сетубал, вынужден был покинуть португальский клуб, сообщает издание Mundo Deportivo.

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После поражения в 27-м туре чемпионата Португалии от Боавишты (1:3) Антонуччи разместил в соцсети TikTok фото и видео, где он танцевал и улыбался вместе со своей девушкой Жиневрою Ламбруски. После волны возмущения болельщиков Мирко публично извинился и заявил, что готов вообще перестать пользоваться социальными сетями, но это не спасло его от решения клуба прервать аренду.

"Мы уже известили Рому о досрочном завершении аренды. Мы больше не рассчитываем на этого игрока прежде всего из уважения к болельщикам, истории клуба и всем тем, кто ежедневно работает, чтобы представлять эту команду с наибольшей ответственностью и достоинством. Игрок Витории должен быть профессионалом 24 часа в сутки", – сказал главный тренер команды Хулио Веласкес.

Напомним, Антонуччи перешел в португальский клуб во время зимнего трансферного окна. В текущем сезоне провел за Виторию Сетубал 6 матчей, в которых забил один гол.

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Good luck ️️ @mirko_antonucci #alwayswithyou

Допис, поширений Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi)

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Теги
Португалия Мирко Мирко Антонуччи Рома Рома Витория Сетубал Витория Сетубал
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