Португальський клуб достроково перервав оренду гравця Роми через публікацію в TikTok

Підопічний Паулу Фонсеки поплатився розривом оренди за свою легковажність.

Півзахисник Роми Мірко Антонуччі, який на правах оренди виступав за Віторію Сетубал, змушений був покинути португальський клуб, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Після поразки у 27-му турі чемпіонату Португалії від Боавішти (1:3) Антонуччі розмістив у соцмережі TikTok фото і відео, де він танцював і посміхався разом зі своєю дівчиною Жиневрою Ламбрускі. Після хвилі обурення уболівальників Мірко публічно попросив вибачення і заявив, що готовий взагалі перестати користуватися соціальними мережами, але це не врятувало його від рішення клубу перервати оренду.

"Ми вже сповістили Рому про дострокове завершення оренди. Ми більше не розраховуємо на цього гравця насамперед з поваги до уболівальників, історії клубу і всіх тих, хто щодня працює, щоб представляти цю команду з найбільшою відповідальністю і гідністю. Гравець Віторії повинен бути професіоналом 24 години на добу", – сказав головний тренер команди Хуліо Веласкес.

Нагадаємо, Антонуччі перейшов у португальський клуб під час зимового трансферного вікна. У поточному сезоні провів за Віторію Сетубал 6 матчів, в яких забив один гол.

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