Федерация футбола Португалии (FPF) опровергла информацию об угрозе нападающего Криштиану Роналду покинуть расположение сборной после того как он остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

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"В новостях распространяется информация о том, что Криштиану Роналду угрожал покинуть сборную после разговора с главным тренером Фернанду Сантушем. FPF вынуждена уточнить: капитан сборной Португалии Криштиану Роналду никогда не угрожал покинуть национальную команду за всё время пребывания в Катаре", – говорится в заявлении FPF на официальном сайте организации.

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