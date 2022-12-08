Федерація футболу Португалії (FPF) спростувала інформацію про погрозу нападаючого Кріштіану Роналду залишити розташування збірної після того, як він залишився в запасі на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії (6:1).

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"У новинах поширюється інформація про те, що Кріштіану Роналду погрожував покинути збірну після розмови з головним тренером Фернанду Сантушем. FPF змушена уточнити: капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду ніколи не погрожував залишити національну команду за весь час перебування у Катарі", – йдеться у заяві FPF на офіційному сайті організації.

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