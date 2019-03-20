Португалия – Украина: прогноз на матч отбора к Евро-2020

Национальная команда Португалии принимает сборную Украины в матче 1 тура отборочного турнира на Евро-2020. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Португалия – Украина состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе Да Луж. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи стартового тура отбора на Евро-2020.

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Португалия – Украина, прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020:

Букмекеры в этом поединке отдают существенное преимущество действующим чемпионам Европы.

Авторитетная контора William Hill считает хозяев безоговорочным фаворитом поединка. Победа Португалии оценивается коэффициентом 1.40. На победу сборной Украины предлагают поставить с коэффициентом 8.50, а на ничью – 4.40.

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Специалисты BWin дают практически такие же коэффициенты, но верят в сборную Украины немного больше: 1.42 – на победу Криштиану Роналду и партнеров, 7.75 – на команду Андрея Шевченко. Ничья оценивается в 4.20.

Напомним, этот матч станет первым для Португалии и Украины в отборе на Евро-2020. А уже 25 марта обе команды проведут поединки 2 тура: Украина на выезде сыграет против Люксембурга, а Португалия примет Сербию.