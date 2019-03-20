Португалія – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Португалія – Україна 22 березня 2019: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Національна команда Португалії приймає збірну України у матчі 1 туру відбіркового турніру на Євро-2020. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Португалія – Україна відбудеться 22 березня у Лісабоні на стадіоні Да Луж. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі стартового туру відбору на Євро-2020.

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Португалія – Україна, прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020:

Букмекери у цьому поєдинку віддають суттєву перевагу чинним чемпіонам Європи.

Авторитетна контора William Hill вважає господарів беззаперечним фаворитом поєдинку. Перемога Португалії оцінюється коефіцієнтом 1.40. На перемогу збірної України пропонують поставити з коефіцієнтом 8.50, а на нічию – 4.40.

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Фахівці BWin дають практично такі ж коефіцієнти, але вірять у збірну України трішечки більше: 1.42 – на перемогу Кріштіану Роналду та партнерів, 7.75 – на команду Андрія Шевченка. Нічия оцінюється у 4.20.

Нагадаємо, цей матч стане першим для Португалії та України у відборі на Євро-2020. А вже 25 березня обидві команди проведуть поєдинки 2 туру: Україна на виїзді зіграє проти Люксембургу, а Португалія прийме Сербію.