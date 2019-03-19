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Португалия – Украина: стала известна бригада арбитров матча квалификации Евро-2020

13:30 86 Читати українською
Португалия – Украина: стала известна бригада арбитров матча квалификации Евро-2020
Клеман Тюрпен / ФК Лион

Стало известно, кто будет обслуживать матч 1 тура отборочного цикла Евро-2020 между Португалией и Украиной.

 

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список бригады арбитров на матч отбора Евро-2020 Португалия – Украина.

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Поединок обслужит французская бригада во главе с Клеманом Тюрпен. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гриньйоре. Четвертым арбитром будет Бенуа Милло.

Матч состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед стартом сборной Украины в отборе к Евро-2020

Теги
Украина Украина Португалия - Украина Португалия Португалия Евро-2020 Клеман Тюрпен Клеман Тюрпен
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