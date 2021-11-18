Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш готов уйти в отставку, если его подопечные не смогут выйти на чемпионат мира в Катаре.

"Когда я договаривался с Гомешем (глава Португальской федерации футбола – прим.) в 2014-м, то сказал, что если я не выполню задание, то в тот же день пойду сам, без разговоров.

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Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы трижды выходили на большие турниры, сейчас, правда, не попали. Но сколько раз Португалия играла в плей-офф? Разве мы не выходили в финальный турнир? Уйду ли в отставку, если Португалия не выйдет на ЧМ-2022? Этого не произойдет. Но если случится, то я уйду", – поделился Сантуш в комментарии Record.

Напомним, сборная Португалии проиграла Сербии (1:2) и потеряла прямую путевку на Мундиаль – ее придется добывать в стыковых матчах. Добавим, что Роналду и Ко – одни из потенциальных соперников сборной Украины по плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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