Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш готовий піти у відставку, якщо його підопічні не зможуть вийти на чемпіонат світу в Катарі.

"Коли я домовлявся з Гомешем (голова Португальської федерації футболу, – прим.) у 2014-му, то сказав, що якщо я не виконаю завдання, то того ж дня піду сам, без жодних розмов.

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Я вирішував всі поставлені переді мною завдання. Ми тричі виходили на великі турніри, зараз, щоправда, не потрапили. Але скільки разів Португалія грала у плей-офф? Хіба ми не виходили до фінального турніру? Чи піду у відставку, якщо Португалія не вийде на ЧС-2022? Цього не станеться. Але якщо трапиться, то я піду", – поділився Сантуш у коментарі Record.

Нагадаємо, збірна Португалії програла Сербії (1:2) та втратила пряму путівку на Мундіаль – її доведеться здобувати у стикових матчах. Додамо, що Роналду та Ко – одні з потенційних суперників збірної України у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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