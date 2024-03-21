Шесть команд претендуют на последние три путевки, чтобы поехать на чемпионат Европы в Германии.

По итогам полуфинальных матчей плей-офф квалификации определились шесть сборных, которые сыграют в трех финалах отбора. Среди них – Украина, которая встретится с Исландией.

Украина победила Боснию и прорвалась в финал плей-офф за Евро-2024 – Яремчук сделал гол+пас на последних минутах

Путь А: Уэльс – Польша (в Кардиффе)

Путь В: Украина – Исландия (во Вроцлаве)

Путь С: Грузия – Греция (в Тбилиси)

Финальные матчи состоятся во вторник, 26 марта.

Украина в случае прохода Исландии попадет в группу Е на Евро-2024 к Бельгии, Словакии и Румынии. Победитель пути А выйдет в группу D, а лучшая сборная пути С окажется в квартете F.

Сборная Украины уже 4 раза встречалась с исландцами – дважды в квалификации на Евро-2000 и дважды в отборе на ЧМ-2018. У каждой команды по одной победе + две ничьи.