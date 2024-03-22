Після розгромної перемоги над Швецією (5:2) головний тренер піренейців Роберто Мартінес відпустив у клуби 8 гравців, інформує AS. Це Бернарду Сілва, Рубен Діаш (обидва Ман Сіті), Жоау Палінья (Фулхем), Нелсон Семеду, Тоті Гомеш (обидва Вулверхемптон), Рафаел Леау (Мілан), Бруну Фернандеш (МЮ) та Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Мартінес заздалегідь планував зіграти проти Швеції і Словенії двома різними складами, викликавши аж 32 гравців. У першому спарингу відпочивала чимала група інших зірок на чолі з Кріштіану Роналду. Вони разом з молоддю гратимуть проти Словенії 26 березня. Клуби мають бути дуже раді такому розподілу навантажень перед клюсовим відрізком сезону.

Нагадаємо, Португалія була найсильнішою збірною відбору на Євро-2024 – 10 перемог з 10, різниця голів 36:2. У групі фінальної стадії "лузітани" зіграють з Туреччиною, Чехією і Грецією/Грузією.