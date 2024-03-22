Товарищеский матч

Португалия – Швеция – 5:2

Голы: Леау, 24, Нуньеш, 33, Фернандеш, 45, Брума, 57, Рамуш, 61 – Дьёкереш, 58, Нильссон, 90

В первом из пяти контрольных матчей перед Евро-2024 сборная Португалии разбила Швецию, несмотря на отсутствие в своём составе нескольких ключевых игроков. Тем не менее, португальская пресса (в частности редакция Mais Futebol) упрекнула команду Роберто Мартинеса в двух пропущенных мячах. "Это столько же, сколько во всех десяти матчах отбора к Евро".

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Сам Мартинес признался, что экспериментировал в этой встрече над оборонительной структурой. "Мне очень понравились новые связки игроков, но по итогам этой игры могу констатировать, что есть вещи, которые нам следует улучшить", – отметил он.

Для шведской сборной этот матч стал первым под руководством Йона Даля Томассона. Несмотря на разгром, "тре крунур" понравилась своим контрпрессингом – очевидно, этот элемент игры станет для команды постоянным.