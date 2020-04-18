Португалия рассматривает варианты возобновления сезона – зрителей могут пустить на трибуны

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта высказался относительно возможного возобновления футбольного чемпионата.

По словам чиновника, португальский футбол может вернуться на стадионы в июне или июле. В тамошнем чемпионате осталось сыграть еще 10 туров.

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В целом, португальцы оптимистично оценивают возможность завершить розыгрыш. Мало того, эксперты вполне серьйозно рассматривают вариант, при котором на трибунах смогут находиться зрители.

"Для фанатов у нас есть несколько вариантов. Первый – матчи будут проходить полностью за закрытыми дверями. Второй – людям позволят вернуться на стадионы, хотя и с рядом ограничений. В частности, будут четко зарезервированы места на арене с соблюдением необходимых мер безопасности", – сказал Кошта в комментарии Expresso.

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