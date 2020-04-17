Модрич едва не получил штраф за то, что выбежал на улицу за мячом – курьез дня

Полузащитник Реала попал в неприятность из-за банальных шалостей с собственным сыном.

Лука Модрич едва не получил штраф от полицейского за нарушение карантина. Хорват на собственном дворе играл в футбол с 9-летним сыном Иваном, но тут случилось то, что бывало с каждым в детстве – мяч вылетел за забор и оказался на улице.

Саленко жестко обругал журналистов и полицейских – экс-звезда Динамо нарушил карантин

Модрич пошел за мячом и нарвался на полицейского. Тот, конечно, узнал обладателя "Золотого мяча-2018", но сделал хавбеку предупреждение о нарушении карантина. Капитан сборной Хорватии мог получить и штраф, но ситуация успешно разрешилась – Модрич вернулся во двор, сообщает Vecernji list.

Интересно, что об инциденте проговорился и одноклубник Модрича – Марсело не удержал язык за зубами во время прямой видеотрансляции в Instagram.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение