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Модрич едва не получил штраф за то, что выбежал на улицу за мячом – курьез дня

18:43 19 Читати українською
Модрич едва не получил штраф за то, что выбежал на улицу за мячом – курьез дня
Лука Модрич / AS

Полузащитник Реала попал в неприятность из-за банальных шалостей с собственным сыном.

Лука Модрич едва не получил штраф от полицейского за нарушение карантина. Хорват на собственном дворе играл в футбол с 9-летним сыном Иваном, но тут случилось то, что бывало с каждым в детстве – мяч вылетел за забор и оказался на улице.

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Модрич пошел за мячом и нарвался на полицейского. Тот, конечно, узнал обладателя "Золотого мяча-2018", но сделал хавбеку предупреждение о нарушении карантина. Капитан сборной Хорватии мог получить и штраф, но ситуация успешно разрешилась – Модрич вернулся во двор, сообщает Vecernji list.

Интересно, что об инциденте проговорился и одноклубник Модрича – Марсело не удержал язык за зубами во время прямой видеотрансляции в Instagram.

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