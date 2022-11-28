"Спасите Украину": болельщик на ЧМ-2022 устроил акцию протеста во время матча Португалия – Уругвай
Как бы ни старались организаторы чемпионата мира, им не удалось устроить диктаторский турнир.
Катарцы всячески пытаются блокировать любые резонансные акции на ЧМ-2022. Для них нет никаких глобальных проблем. Даже ценности цивилизованного мира для них не приемлемы.
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Однако нашелся смельчак, сломавший систему. Болельщик во время матча Португалия – Уругвай устроил акцию протеста. Он сумел выбежать на футбольное поле, реализовав свой замысел. На футболке фана были надписи в поддержку Украины и Ирана, а также флаг ЛГБТК+.
О событиях в нашем государстве лишний раз никому напоминать не нужно. В Иране власти жестоко подавляют протесты. А ЛГБТК+ оказались под максимальным запретом в Катаре. Благодаря финансовым мощностям организаторы ЧМ-2022 даже смогли в этом вопросе получить поддержку ФИФА.