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Португалия приняла радикальные меры по детскому и юношескому футболу

09:30 44 Читати українською
Португалия приняла радикальные меры по детскому и юношескому футболу
Сборная Португалии U-15 / Сайт FPF

Португалии пришлось пожертвовать детскими и юношескими турнирами ради безопасности молодежи в условиях пандемии коронавируса.

Федерация футбола Португалии на своем официальном сайте объявила об окончательной остановке всех соревнований на детском и юношеском уровне.

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Результаты всех матчей признаются недействительными, ни одна команда не получит титул чемпиона и не вылетит. Решение принято в интересах здоровья молодых спортсменов и их близких. Но профессиональные лиги остаются временно приостановленными минимум до 9 апреля.

В Португалии зафиксировано уже более 4 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 76 стали летальными.

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