Англия официально отменила сезон в низших и женских лигах

Пандемия коронавируса заставила руководство английского футбола согласиться на вынужденные меры.

Ряд низших и женских лиг в Англии признаны завершенными, информирует сайт Футбольной ассоциации.

Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут

Результаты сезона отменены в Национальных лигах с шестого по третий дивизионы. Все клубы останутся на своем уровне. Высшый дивизион Национальной лиги является пятым в общей иерархии английского футбола (после АПЛ, Чемпионшипа, Первой и Второй лиги). Решение об отмене также касается женского футбола – там завершены дивизионы с седьмого по третий.

Напомним, в АПЛ согласовано решение о временной паузе, которая продлится как минимум до 30 апреля.

На титул Ливерпуля не посягают, боязнь грандиозного штрафа, план возобновления сезона – главное из совещания АПЛ