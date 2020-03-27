"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии

Тифози Аталанты требуют забыть о футболе в условиях эпидемии коронавируса, которая едва лише не больше всего ударила по Бергамо. Малиновский и компания ждут решения президента. Ультрас хотят, чтобы оно стало историческим.

Фанаты Аталанты написали открытое письмо президенту "Богини" Антонио Перкасси. Для них Малиновский и Ко уже завершили Серию А 2019/20, в котором перед большим форс-мажорным перерывом застыли на 4-м месте, дающем право играть в Лиге чемпионов. И дело не в том, что масштабы эпидемии в Италии ставят под угрозу возобновления чемпионата. Вопрос лежит в моральной плоскости. Судьба их любимого клуба не столь важна на фоне сотен смертей, от которых ежедневно сотрясается небольшой город с населением в 120 тысяч.

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"Бергамо и его жители сейчас приоритетне, чем футбол. Эта уникальная историческая резня заслуживает не менее уникального и исторического решения. В столь трагический момент для футбола нет места. Аталанта должна показать пример: для нас на этом завершаются игры чемпионата Италии", – написали тифози клуба на своей странице в Фейсбук.

"Я хотел бы, чтобы Аталанта поступила правильно в этой войне, независимо от того, что решат футбольные органы и политики", – цитирует лидера болельщиков клуба Il Giorno. "Знаю, это может быть невыполнимым. Однако мне хотелось бы верить, что президент, человек верующий, думает так же и сможет принять это решение", – убежден Клаудио Галимберти.

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"Больше нет смысла болеть за гол Гомеса. Подумайте, сколько фанатов Аталанты забрал этот проклятый вирус. Опять посетить матч означало бы проявить неуважение к тем, кого мы не успели оплакать и кто отдал свою жизнь за Бергамо. Еще придет время для возвращения к Аталанте. Одного дня мы выиграем Скудетто, но сейчас нет смысла играть".

Не все согласны с такой острой постановкой вопроса. Бывший мэр Бергамо и представители других болельщиков организаций выражают уважение Галимберти, но призывают не делать поспешных шагов, а проявить благоразумие. Мол, "Аталанта имеет очень специфические обязательства перед спортом, городом и фанатами, а владельцы абонементов не будут удовлетворены предложенным радикальным решением". Кроме того, у клуба могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до понижения в классе – руководство Серии А активно настаивает на продолжении и завершении сезона хотя бы в летние месяцы.

Напомним, в Италии уже зафиксировано более 8200 смертей от коронавируса, что составляет 10% от общего количества зараженных. Еще более 3,5 тыс человек находятся в тяжелом либо критическом состоянии. Более половины летальных исходов в стране приходится на Ломбардию (практически 5 тысяч), где расположены такие города, как Бергамо, Милан или Брешия. Предполагают, что бергамаски больше всего на Апеннинах пострадали из-за матча Лиги чемпионов Аталанта – Валенсия, который состоялся на Сан-Сиро.

Между тем многие ультрас команды украинца собрали уже 40 тысяч евро для одной больницы, а также активно участвуют в строительстве другой – полевого госпиталя. Некоторые из них встают в 5:30 утра, чтобы добраться до места работы. "Тяжелая работа, но выполнена всем сердцем с мыслью о всех наших людях, которые страдают".

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