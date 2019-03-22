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Португалия – Украина: Заваров сделал неутешительный прогноз для "сине-желтых"

14:34 99 Читати українською
Португалия – Украина: Заваров сделал неутешительный прогноз для "сине-желтых"
Заваров работал в тренерском штабе Фоменко в сборной / Футбол 24

Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров не верит в шансы "сине-желтых" добыть хотя бы ничью в стартовом матче отбора к Евро-2020.

 

"Думаю, Португалия выиграет со счетом 1:0. Они действующие чемпионы Европы, тем более, играют дома. Возвращение Роналду? Конечно, это дополнительная проблема для нас. Сейчас он набрал хорошую форму. Мы видели, как он недавно играл против мадридского Атлетико в Лиге чемпионов. Криштиану очень важный футболист, который ведет за собой команду.

Португалия – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к Евро-2020

Что касается нашей сборной, то главное – не испугаться. У нас много опытных футболистов в команде, к тому же, многие играют за рубежом. Не думаю, что болельщики на стадионе будут оказывать на них серьезное давление. Главное – знать четко, что нужно делать на поле. Уверен, тренерский штаб им расскажет, как нужно действовать.

Также отмечу, что Португалия умеет проводить как длинные розыгрыши мяча, так и быстрые контратаки. В этой команде выступают очень техничные футболисты. У нас всегда были очень сложные матчи против Португалии, как на уровне сборных, так и клубов", – передает слова Заварова Dynamo.kiev.ua.

Напомним, поединок первого тура отбора к Евро-2020 между сборными Португалии и Украины сыграют сегодня в Лиссабоне. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020

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Евро-2020 Португалия - Украина Александр Заваров
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