Португалия – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч отбора к Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко сегодня сыграют поединок первого тура отбора к Евро-2020 против Португалии.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Португалии:

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (все – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия);

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Тарас Степаненко, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия);

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Отметим, что в заявку не попали хавбек Шахтера Сергей Болбат и защитник Динамо Артем Шабанов, которые полетели вместе с командой в Лиссабон, сообщает Команда№1.

К слову, матч между Португалией и Украиной сыграют сегодня, 22 марта. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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