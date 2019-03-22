Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020

Португалия принимает Украину в первом туре квалификационного турнира к Чемпионату Европы. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020 читайте на "Футбол 24"

Португалия – Украина

22 марта, 21:45: Лиссабон, стадион Эстадио да Луж

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Телетрансляция на каналах Украина и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция Португалия – Украина на сайте "Футбол 24"

В стартовом матче отбора на Евро-2020 команда Андрея Шевченко сойдется с победителем одной из групп элитного дивизиона Лиги наций. Кроме этого, Португалия впервые в истории защищает титул чемпиона Европы. Украина выиграла свою группу 2-го дивизиона Лиги наций, но Чехия и Словакия уступают в классе нынешнему сопернику. Поэтому визит в Лиссабон станет прекрасным тестом для обновленной сборной.

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После вылета Шахтера и Динамо из еврокубков, увенчанного чувствительными разгромами, последняя надежда на сборную. Талантливых игроков у Шевченко хватает, но вот как найти лучшее их сочетание – это, пожалуй, главный вопрос. У Сантуша, возможно, единственная проблема может возникнуть в обороне, где на краях игроки, склонные заигрываться с походами в атаку. Да и 36-летний Пепе в центре не внушает 100-процентной уверенности.

История и интересные факты противостояния

Рефери Тюрпен не слишком фартовый для наших команд. Сборная Украины при нем дважды теряла очки, когда француз судил домашний матч против Исландии (1:1) и гостевой в Молдове (0:0). Хотя до игры ничейный итог нас бы, наверное, устроил. Динамо проигрывало на этом же стадионе с арбитром Тюрпеном, играя в рамках Лиги чемпионов против Бенфики (1:0). Также была гостевое поражение от Аякса 1:3 и выездная победа над Тюном 2:0.

Сантуш работает с Португалией уже третий отборочный цикл. С 64-летним наставником "селесао" добыли такой баланс: 38 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Забили 120 голов (почти 2 за игру), пропустили 52 (менее одного). В среднем Португалия Сантуша набирает 2,07 очка за матч.

Шевченко начинает свой второй цикл в сборной Украины. Андрей Николаевич провел на этом посту 23 матча, выиграл 12, проиграл 5, разница голов 30:20. В среднем Украина Шевченко набирает за игру 1,83 очка.

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Украина и Португалия играли между собой в отборе к ЧМ-1998. Команды обменялись победами. В итоге португальцы финишировали третьими, однако и украинцы остались за бортом Мундиаля, ведь проиграли в стыковых матчах Хорватии – будущим бронзовым призерам французского Чемпионата мира.

Украина не забивала в последних 3-х матчах Чемпионата Европы подряд – все они завершились поражениями. Португалия свела вничью 6 из 7-и последних игр Евро. За весь золотой турнир во Франции португальцы выиграли только 1 матч в основное время. Более того, команда Сантуша вышла в плей-офф лишь как одна из лучших сборных, занявших третьи места в группах.

Кадровый вопрос

Шевченко не может рассчитывать только на травмированных Андрея Ярмоленко и Виктора Коваленко. Если последнего вряд ли назовешь весомой потерей, то экс-динамовец – это серьезно. Вингер Вест Хэма принял участие во всех трех победных матчах Лиги наций. А вот когда Ярмоленко выбыл, Украина разгромно проиграла Словакии и не смогла дожать Турцию. Его заменит, вероятно, Марлос. Есть вариант с Цыганковым, но Виктор в сборной пока не показывает своего лучшего футбола.

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В защите еще больше неопределенности. Без центрбеков с первым пасом играть довольно рискованно, поэтому стоит поставить на Матвиенко, который отыграл всю Лигу наций. С другой стороны Николай сейчас без практики в Шахтере. Слева могут сыграть Миколенко. Зинченко, Соболь и тот же Матвиенко. Справа Болбат создает конкуренцию для Караваева. Мораес или Яремчук в качестве наконечника - вот в чем вопрос. Жуниор в сборной только первую неделю, поэтому вряд ли Шевченко станет рисковать. Тем более, что Роман наконец-то нашел свою игру в Бельгии и неплохо взаимодействовал с партнерами в Лиге наций.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Украина

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Карвалью, Невеш, Моутинью – Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Марлос, Зинченко, Коноплянка – Яремчук

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Прогноз Футбол 24: 2:1

Португалия собирается порадовать свою торсиду, а Криштиану Роналду и Бернарду Силва сейчас в просто недосягаемой форме для нашей защитной линии. Состав соперника сборной Украины выглядит оптимальным, немного более сыгранным и менее проблемным. Класс побьет желание и отдачу, однако хочется надеяться, что команда Шевченко не проиграет безнадежно и покажет свой атакующий потенциал во всей красе. При благоприятном развитии можно зацепиться за какую-то ничью, однако недавние разгромы наших ведущих клубов, игроки которых составляют основу обороны, провоцируют неприятные сомнения. В конце концов, даже чехи и словаки получили слишком много моментов у наших ворот.