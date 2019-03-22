Португалія – Україна: Заваров зробив невтішний прогноз для "синьо-жовтих"

Екс-тренер збірної України Олександр Заваров не вірить у шанси "синьо-жовтих" здобути хоча б нічию у стартовому матчі відбору до Євро-2020.

"Гадаю, Португалія виграє з рахунком 1:0. Вони чинні чемпіони Європи, тим більше, грають удома. Повернення Роналду? Звичайно, це додаткова проблема для нас. Зараз він набрав хорошу форму. Ми бачили, як він нещодавно грав проти мадридського Атлетіко в Лізі чемпіонів. Кріштіану дуже важливий футболіст, який веде за собою команду.

Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020

Що стосується нашої збірної, то головне – не злякатися. У нас багато досвідчених футболістів в команді, до того ж, багато хто грає за кордоном. Не думаю, що вболівальники на стадіоні чинитимуть на них серйозний тиск. Головне – знати чітко, що потрібно робити на полі. Впевнений, тренерський штаб їм розповість, як потрібно діяти.

Також зазначу, що Португалія вміє проводити як довгі розіграші м'яча, так і швидкі контратаки. У цій команді виступають дуже технічні футболісти. У нас завжди були дуже складні матчі проти Португалії, як на рівні збірних, так і клубів", – передає слова Заварова Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, поєдинок першого туру відбору до Євро-2020 між збірними Португалії та України зіграють сьогодні в Лісабоні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 21:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020