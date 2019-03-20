toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Португалия – Украина: Гедеш может пропустить матч

16:35 30 Читати українською
Португалия – Украина: Гедеш может пропустить матч
Гонсалу Гедеш / соцсети

Форвард сборной Португалии Гонсалу Гедеш заболел и пропустил тренировку команды. Его участие в матче с Украиной под вопросом.

Сборная Португалии провела тренировку в рамках подготовки к матчу 1 тура отборочного цикла Евро-2020 против Украины.

Португалия – Украина: Шевченко взял в Лиссабон 25 футболистов

По информации Record, на занятии не присутствовал нападающий Валенсии Гонсалу Гедеш. Футболист заболел гриппом. Таким образом, его участие в поединке против подопечных Андрея Шевченко находится под вопросом.

Матч Португалия – Украина состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени.

Историческая победа над Россией, незасчитанный гол Пятова: как стартовала сборная Украины в отборах на чемпионат Европы

Теги
Евро-2020 Португалия Португалия Украина Украина Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук