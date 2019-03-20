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Португалія – Україна: Гедеш може пропустити матч

16:35 60 Читать на русском
Португалія – Україна: Гедеш може пропустити матч
Гонсалу Гедеш / соцмережі

Форвард збірної Португалії Гонсалу Гедеш захворів та пропустив тренування команди. Його участь у матчі з Україною під питанням.

Збірна Португалії провела тренування в рамках підготовки до матчу 1 туру відбіркового циклу Євро-2020 проти України.

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За інформацією Record, на занятті не був присутній нападник Валенсії Гонсалу Гедеш. Футболіст захворів на грип. Таким чином, його участь в поєдинку проти підопічних Андрія Шевченка перебуває під питанням.

Матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

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Теги
Португалія Португалія Україна Україна Гонсалу Гедеш Гонсалу Гедеш Євро-2020
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