Португалия – Украина: Фонсека похвалил команду Шевченко перед матчем квалификации на Евро-2020

Наставник Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от поединка Португалия – Украина в рамках 1-го тура квалификации на Евро-2020. Тренер "горняков" отдал должное команде Андрея Шевченко.

"Стиль сборной Украины после прихода Андрея Шевченко изменился. Школа Лобановского – это игра от защиты и быстрые контратаки, а Шевченко отошел от этого стиля.

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Он ставит команде атакующую игру с контролем мяча. У сборной Украины есть игроки высокого индивидуального уровня. Команда провела хорошие последние матчи, а в поединке против Португалии Украина хочет увидеть, насколько может противостоять такому сопернику.

Они очень мотивированы и идут вперед с большими амбициями. Это молодая команда, которая обновляется. Не забывайте о индивидувальних качества Марлоса, Коноплянки, Мораеса и других. В Украине немало молодых игроков, за которыми будущее национальной команды", – цитирует Фонсеку Record.

Напомним, матч Португалия – Украина начнется сегодня в 21:45. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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