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Португалія – Україна: Фонсека похвалив команду Шевченка перед матчем кваліфікації на Євро-2020

11:56 787 Читать на русском
Португалія – Україна: Фонсека похвалив команду Шевченка перед матчем кваліфікації на Євро-2020
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від поєдинку Португалія – Україна в рамках 1-го туру кваліфікації на Євро-2020. Тренер "гірників" віддав належне команді Андрія Шевченка.

 

"Стиль збірної України після приходу Андрія Шевченка змінився. Школа Лобановського – це гра від захисту та швидкі контратаки, а Шевченко відійшов від цього стилю.

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Він ставить команді атакувальну гру з контролем м'яча. У збірної України є гравці високого індивідуального рівня. Команда провела хороші останні матчі, а в поєдинку проти Португалії Україна хоче побачити, наскільки може протистояти такому суперникові.

Вони дуже мотивовані і йдуть вперед з великими амбіціями. Це молода команда, яка оновлюється. Не забувайте про індивідувальні якості Марлоса, Коноплянки, Мораєса та інших. В Україні чимало молодих гравців, за якими майбутнє національної команди", – цитує Фонсеку Record.

Нагадаємо, матч Португалія – Україна розпочнеться сьогодні о 21:45. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

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