Португалия – Швейцария: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Швейцарии.

"Будет очень тяжелый матч. Обе команды любят владеть мячом. Также Швейцария применяет длинные передачи, используя качества таких игроков, как Сеферович. Есть Шакири, которому нравится придержать мяч. Много классных футболистов.

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Наша работа – думать о себе самих и навязать свою игру. Сборная Португалии выступает дома и хочет порадовать болельщиков.

Я позвал Фелиша сюда не просто так. В сборной Португалии собраны игроки, которые могут помочь команде. У него есть свои сильные стороны, он здорово проявил себя в Бенфике и заслужил этот вызов. Все ребята тренируются в поте лица и готовы выйти на поле. Дальше полуфинала пока мы не загадываем", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

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