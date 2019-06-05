Португалія – Швейцарія: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від півфіналу Ліги націй проти Швейцарії.

"Буде дуже важкий матч. Обидві команди люблять володіти м'ячем. Також Швейцарія застосовує довгі передачі, використовуючи якості таких гравців, як Сеферович. Є Шакірі, якому подобається притримати м'яч. Багато класних футболістів.

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Наша робота – думати про себе самих і нав'язати свою гру. Збірна Португалії виступає вдома і хоче порадувати уболівальників.

Я покликав Феліша сюди не просто так. У збірної Португалії зібрані гравці, які можуть допомогти команді. У нього є свої сильні сторони, він здорово проявив себе в Бенфіці і заслужив цей виклик. Всі хлопці тренуються в поті чола і готові вийти на поле. Далі півфіналу поки ми не загадуємо", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

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