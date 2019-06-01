ПСЖ предложил за Роналду 140 млн евро – португалец может стать самым высокооплачиваемым игроком мира, – СМИ

Французский Пари Сен-Жермен в летнее трансферное окно попробует подписать форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Агент звездного португальца Жорже Мендеш получил солидное предложение от боссов ПСЖ, сообщает Diario Gol.

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По информации издания, французский гранд предложил Роналду контракт с зарплатой в размере 50 млн евро за сезон. Потенциальное соглашение может сделать 34-летнего форварда самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Внутри Пари Сен-Жермен считают, что чемпионский характер нападающего принесет команде больше пользы, чем Неймар и Мбаппе.

Кроме того, руководство парижан предполагает, что Криштиану Роналду может соблазниться идеей побороться за шестой "Золотой мяч". Туринский Ювентус взамен может получить за португальского форварда 140 млн евро.

В сезоне 2018/19 Роналду провел за "Старую синьору" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей. У него есть действующий до лета 2022 года контракт с туринцами.

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